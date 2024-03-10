Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты поделился секретами выбора места в самолете для комфортного полёта
Пять реальных проблем туристов на Гоа: опасности и советы от эксперта
Ученые РФ разработали систему навигации дронов без использования ГЛОНАСС и GPS
Джо Байден обеспокоен судьбой мирных жителей Газы
Шесть методов, которые кожа оценит после отдыха
Hogwarts Legacy: чего ждать игрокам от предстоящего летнего обновления?
Бывший тренер "Спартака" Черчесов о деле Промеса: законы не дозволено нарушать никому
Сорта моркови "Московская зимняя А 515", "Шантенэ 2461", "Шантенэ Роял"
Аэропорт Пулково возобновил работу
Шокирующая правда о нарушении за рулём: пьяный водитель в припаркованной машине – безнаказанный?

В ГИБДД рассказали, как избежать лишения прав за распитие алкоголя в припаркованной машине

2:00
Авто

До недавнего времени, наличие пьяного человека за рулем припаркованного автомобиля рассматривалось как серьезное нарушение, аналогичное вождению в нетрезвом состоянии. Это часто влекло за собой лишение водительских прав или значительные штрафы для автолюбителей.

В ГИБДД рассказали, как избежать лишения прав за распитие алкоголя в припаркованной машине
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Суды, как правило, поддерживали позицию ГИБДД и не отменяли полицейские протоколы. Это имело свои основания, учитывая, что пьяный водитель за рулем припаркованного автомобиля мог внезапно решить отправиться в путь, представляя опасность для окружающих.

Однако, согласно информации от представителя ГИБДД, Верховный суд внес изменения, определив, что для привлечения к ответственности по статье 26.1 КоАП РФ необходимо доказать факт нарушения и определить виновное лицо. Водителем считается лишь тот, кто управляет движущимся транспортным средством.

Если полицейский подходит к припаркованному автомобилю и требует предъявить документы, важно немедленно сотрудничать и объяснить, что пассажиры в автомобиле не заводили двигатель и не собирались выезжать на дорогу.

Если же полицейский настаивает на медицинском освидетельствовании, он должен составить протокол. Важно отметить в протоколе, что владелец автомобиля не согласен с нарушением, не отказывался от освидетельствования, и в момент общения с полицейским не управлял автомобилем, а двигатель не был заведен.

Также следует использовать все возможные способы фиксации взаимодействия с полицией: привлечение свидетелей и запись видео на телефон. При наличии доказательств невиновности суд может поддержать владельца автомобиля.

Важно отметить, что хотя законодательство не наказывает прямо за употребление алкоголя в припаркованном автомобиле, статья 20.20 КоАП РФ регулирует распитие алкогольных напитков в общественных местах, к которым относится и парковка во дворе дома.

За это на владельца автомобиля может быть наложен штраф до 1500 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Киркоров сделал удивительное пророчество про российских звезд
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Стало известно, почему Киркоров не готов исполнять патриотические песни
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Последние материалы
Джо Байден обеспокоен судьбой мирных жителей Газы
Hogwarts Legacy: чего ждать игрокам от предстоящего летнего обновления?
Бывший тренер "Спартака" Черчесов о деле Промеса: законы не дозволено нарушать никому
Сорта моркови "Московская зимняя А 515", "Шантенэ 2461", "Шантенэ Роял"
Аэропорт Пулково возобновил работу
У собаки слезятся глаза
"Кто выиграет "Оскар": номинанты и прогнозы критиков
Василий Ливанов охарактеризовал Хаматову* и Смольянинова*
Стюарды рассказали, что больше всего раздражает их на борту самолета
Росавиация приостановила полёты в Санкт-Петербург
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников