Шокирующая правда о нарушении за рулём: пьяный водитель в припаркованной машине – безнаказанный?

В ГИБДД рассказали, как избежать лишения прав за распитие алкоголя в припаркованной машине

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

До недавнего времени, наличие пьяного человека за рулем припаркованного автомобиля рассматривалось как серьезное нарушение, аналогичное вождению в нетрезвом состоянии. Это часто влекло за собой лишение водительских прав или значительные штрафы для автолюбителей.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Суды, как правило, поддерживали позицию ГИБДД и не отменяли полицейские протоколы. Это имело свои основания, учитывая, что пьяный водитель за рулем припаркованного автомобиля мог внезапно решить отправиться в путь, представляя опасность для окружающих.

Однако, согласно информации от представителя ГИБДД, Верховный суд внес изменения, определив, что для привлечения к ответственности по статье 26.1 КоАП РФ необходимо доказать факт нарушения и определить виновное лицо. Водителем считается лишь тот, кто управляет движущимся транспортным средством.

Если полицейский подходит к припаркованному автомобилю и требует предъявить документы, важно немедленно сотрудничать и объяснить, что пассажиры в автомобиле не заводили двигатель и не собирались выезжать на дорогу.

Если же полицейский настаивает на медицинском освидетельствовании, он должен составить протокол. Важно отметить в протоколе, что владелец автомобиля не согласен с нарушением, не отказывался от освидетельствования, и в момент общения с полицейским не управлял автомобилем, а двигатель не был заведен.

Также следует использовать все возможные способы фиксации взаимодействия с полицией: привлечение свидетелей и запись видео на телефон. При наличии доказательств невиновности суд может поддержать владельца автомобиля.

Важно отметить, что хотя законодательство не наказывает прямо за употребление алкоголя в припаркованном автомобиле, статья 20.20 КоАП РФ регулирует распитие алкогольных напитков в общественных местах, к которым относится и парковка во дворе дома.

За это на владельца автомобиля может быть наложен штраф до 1500 рублей.