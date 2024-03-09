Открытая правда: коленные подушки безопасности не защищают в случае аварии, показывает новое исследование

Исследование: коленные подушки безопасности неэффективны в минимизации травм при авариях

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Исследование, проведенное Американским Страховым институтом дорожной безопасности, показало, что коленные подушки безопасности фактически не уменьшают риск получения травм при лобовых авариях.

Фото: Wikipedia by Pineapple fez is licensed under CC BY-SA 3.0

Данные были получены из анализа результатов более 400 краш-тестов и отчетов о ДТП в 14 штатах США.

Впервые коленные подушки безопасности были представлены в автомобиле Toyota Caldina в 2002 году, а сейчас они встречаются в некоторых моделях различных брендов, однако их эффективность оказалась невысокой.