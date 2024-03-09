Открытая правда: коленные подушки безопасности не защищают в случае аварии, показывает новое исследование

Исследование, проведенное Американским Страховым институтом дорожной безопасности, показало, что коленные подушки безопасности фактически не уменьшают риск получения травм при лобовых авариях.
Данные были получены из анализа результатов более 400 краш-тестов и отчетов о ДТП в 14 штатах США.
Впервые коленные подушки безопасности были представлены в автомобиле Toyota Caldina в 2002 году, а сейчас они встречаются в некоторых моделях различных брендов, однако их эффективность оказалась невысокой.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.