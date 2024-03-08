Исследование: какие модели люкс-автомобилей чаще попадают на аварийные аукционы в США

Эксперты "Автотеки" рассказали, какие автомобили люкс-сегмента чаще всего участвуют в аварийных аукционах США

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Анализ данных, проведенный экспертами "Автотеки" на основе статистики регистраций в ГИБДД за 2023 год, показал, что определенные модели автомобилей люкс-сегмента чаще других попадают на аварийные аукционы в США.

Фото: Wikipedia by Robert Basic is licensed under CC BY 2.0

На первом месте оказалась BMW 4 серия Gran Coupe, составляя 27% от всех зарубежных автомобилей, впервые поставленных на учет в 2023 году. За ней следуют BMW i3, BMW 4 серии, Infiniti QX50 и Infiniti Q50.

Данные исследования могут оказать влияние на выбор покупателей, предоставляя им информацию о предыдущей истории автомобиля и его участии в аварийных ситуациях.



