Анализ данных, проведенный экспертами "Автотеки" на основе статистики регистраций в ГИБДД за 2023 год, показал, что определенные модели автомобилей люкс-сегмента чаще других попадают на аварийные аукционы в США.
На первом месте оказалась BMW 4 серия Gran Coupe, составляя 27% от всех зарубежных автомобилей, впервые поставленных на учет в 2023 году. За ней следуют BMW i3, BMW 4 серии, Infiniti QX50 и Infiniti Q50.
Данные исследования могут оказать влияние на выбор покупателей, предоставляя им информацию о предыдущей истории автомобиля и его участии в аварийных ситуациях.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.