Сенсационное открытие: Dodge Charger Daytona — мощный электромобиль

Dodge Charger Daytona: новое слово в мире электрических мускул-каров

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Dodge представил новую модель Charger Daytona, которая является электрической версией легендарного мускул-кара. Несмотря на фокус на производительности, автомобиль обладает впечатляющим запасом хода и эффективностью.

Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under общественное достояние

Версия Charger Daytona R/T обещает диапазон до 317 миль от полной зарядки, а более мощный Scat Pack — 260 миль. Это достигнуто при весе автомобиля в 5,838 фунтов и мощности двигателя до 670 лошадиных сил. Зарядная скорость также впечатляет, достигая 183 кВт на станциях мощностью 350 кВт.