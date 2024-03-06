Dodge представил новую модель Charger Daytona, которая является электрической версией легендарного мускул-кара. Несмотря на фокус на производительности, автомобиль обладает впечатляющим запасом хода и эффективностью.
Версия Charger Daytona R/T обещает диапазон до 317 миль от полной зарядки, а более мощный Scat Pack — 260 миль. Это достигнуто при весе автомобиля в 5,838 фунтов и мощности двигателя до 670 лошадиных сил. Зарядная скорость также впечатляет, достигая 183 кВт на станциях мощностью 350 кВт.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.