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Штрафы за пропуск пешеходов: что вы не знали о правилах на зебре

Как избежать штрафа за непропуск пешеходов на зебре: советы ГИБДД

0:37
Авто

С ростом числа камер автоматической фиксации на дорогах водителям становится все важнее знать, как правильно вести себя на пешеходных переходах. Представитель ГИБДД подчеркнул, что согласно ПДД, водители должны уступать дорогу пешеходам на зебре, но не всегда несоблюдение этого правила оправдано.

Как избежать штрафа за непропуск пешеходов на зебре: советы ГИБДД
Фото: ГосДорСНАБ

Даже если водитель не мешает пешеходу двигаться без изменения траектории или скорости, камеры могут выписать штраф. Рекомендуется всегда тормозить перед пешеходным переходом, оснащенным камерами, чтобы избежать штрафа. Если штраф уже выписан, его можно оспорить в ГИБДД или через суд.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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