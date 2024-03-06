Штрафы за пропуск пешеходов: что вы не знали о правилах на зебре

Как избежать штрафа за непропуск пешеходов на зебре: советы ГИБДД

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С ростом числа камер автоматической фиксации на дорогах водителям становится все важнее знать, как правильно вести себя на пешеходных переходах. Представитель ГИБДД подчеркнул, что согласно ПДД, водители должны уступать дорогу пешеходам на зебре, но не всегда несоблюдение этого правила оправдано.

Фото: ГосДорСНАБ

Даже если водитель не мешает пешеходу двигаться без изменения траектории или скорости, камеры могут выписать штраф. Рекомендуется всегда тормозить перед пешеходным переходом, оснащенным камерами, чтобы избежать штрафа. Если штраф уже выписан, его можно оспорить в ГИБДД или через суд.