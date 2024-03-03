Под ливнем или падение в пропасть: правила вождения, которые вы не можете проигнорировать в дождливую погоду

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Скорость и безопасное расстояние – как ездить в дождь

1:15
Авто

Сильные дожди представляют опасность для водителей. Правила вождения во время дождя просты и их легко запомнить.

Скорость и безопасное расстояние – как ездить в дождь
Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно последним данным (по Европе за 2020 год), каждое пятое ДТП происходит из-за погодных условий, и половина из них случается во время дождя. Соблюдение скоростного режима и поддержание безопасного расстояния до других автомобилей могут предотвратить аварии.

На дорогах с ограничением скорости до 90 км/ч и на дорогах с двумя полосами, разделенными центральной полосой, скорость должна быть уменьшена на 10 км/ч (до 80 км/ч), а на автомагистралях - на 20 км/ч (до 90 км/ч). При видимости менее 50 м рекомендуется снизить скорость до 50 км/ч на всех типах дорог.

Мокрые дороги также опасны из-за возможности аквапланирования. Для предотвращения этого следует следить за состоянием шин и своевременно их менять.

Необходимо также помнить о включении фар: следует сразу заменять перегоревшие лампочки и использовать противотуманные фары (но только в дождливую или туманную погоду, так как в хорошую погоду они могут слепить других водителей, независимо от времени суток).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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