Скрытые правила: почему полицейский требует открыть ваш багажник и что делать в такой ситуации?

Автоюрист объяснил, что проверка багажника и салона автомобиля строго регламентирована законом. Полицейские могут потребовать открыть багажник в случае остановки из-за нарушения ПДД или имеющихся у них веских причин.
Осмотр автомобиля должен ограничиваться визуальной оценкой, и водитель может собственноручно открыть багажник по своей воле.
Отказ водителя от доступа к содержимому может привести к началу процедуры досмотра в присутствии свидетелей или под видеозапись. В случае нарушения закона со стороны полицейского, необходимо уведомить о незаконных действиях и обратиться за помощью.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.