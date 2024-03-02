Скрытые правила: почему полицейский требует открыть ваш багажник и что делать в такой ситуации?

Когда инспектор ДПС имеет право проверить ваш багажник: советы автоюриста

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Автоюрист объяснил, что проверка багажника и салона автомобиля строго регламентирована законом. Полицейские могут потребовать открыть багажник в случае остановки из-за нарушения ПДД или имеющихся у них веских причин.

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Осмотр автомобиля должен ограничиваться визуальной оценкой, и водитель может собственноручно открыть багажник по своей воле.

Отказ водителя от доступа к содержимому может привести к началу процедуры досмотра в присутствии свидетелей или под видеозапись. В случае нарушения закона со стороны полицейского, необходимо уведомить о незаконных действиях и обратиться за помощью.