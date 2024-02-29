Не пропустите эти пять важных сигналов! Они покажут вам, когда менять ремень ГРМ

Эксперты "Российской газеты" поделились пятью признаками, которые указывают на необходимость замены ремня ГРМ в двигателе автомобиля.
Они включают в себя пробег автомобиля, условия эксплуатации, состояние сальников распредвала и помпы, сползание элемента с натяжного ролика, а также акустические сигналы, такие как пощёлкивания и шорохи, которые могут свидетельствовать о проблемах с ремнем или другими элементами ГРМ.
Эксперты рекомендуют обращать внимание на эти признаки, чтобы своевременно заменить ремень ГРМ и избежать серьёзных поломок двигателя.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.