Не пропустите эти пять важных сигналов! Они покажут вам, когда менять ремень ГРМ

Эксперты рассказали, когда следует менять ремень ГРМ: 5 ключевых признаков

0:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты "Российской газеты" поделились пятью признаками, которые указывают на необходимость замены ремня ГРМ в двигателе автомобиля.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Они включают в себя пробег автомобиля, условия эксплуатации, состояние сальников распредвала и помпы, сползание элемента с натяжного ролика, а также акустические сигналы, такие как пощёлкивания и шорохи, которые могут свидетельствовать о проблемах с ремнем или другими элементами ГРМ.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на эти признаки, чтобы своевременно заменить ремень ГРМ и избежать серьёзных поломок двигателя.