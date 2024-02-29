Три незаметных нарушения ПДД, которые могут привести к лишению водительских прав

Несмотря на то, что лишение водительских прав за серьезные нарушения, такие как вождение в состоянии алкогольного опьянения или нарушение правил обгона через сплошную линию, вызывает понимание, существуют и такие нарушения, которые могут показаться незначительными, но могут привести к тому же результату.
Например, вождение автомобиля без номерного знака или превышение скорости на участке с временным знаком ограничения скорости до 40 км/ч могут привести к лишению прав на несколько месяцев согласно статьям КоАП.
Другим распространенным нарушением является заезд на полосу встречного движения при повороте налево, что также может привести к серьезным последствиям, включая лишение водительских прав.
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