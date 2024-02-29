Экспертное мнение: какова правильная последовательность мойки авто, которая защитит его лак

Автомойщик рассказал, почему опасно ополаскивать кузов водой перед нанесением пены

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители придерживаются определённой концепции "правильного" порядка мытья автомобиля, начиная с обильного ополаскивания кузова водой. Однако руководитель автомоек в интервью порталу njcar.ru опровергает этот общепринятый шаблон.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На практике использование сильного потока воды в начале процесса мойки оправдано только в определённых ситуациях, например, когда кузов покрыт толстым слоем грязи. В остальных случаях это может повредить лакокрасочное покрытие, так как твёрдые частицы грязи и песка под давлением превращаются в абразив, повреждающий поверхность автомобиля. Поэтому целесообразно сразу переходить к нанесению активной пены.

Кроме того, важно правильно наносить пену. Рекомендуется использовать плавные движения, направляя пистолет снизу вверх для равномерного покрытия поверхности. Хотя для достижения оптимального эффекта часто достаточно всего лишь 30 секунд воздействия, рекомендуется держать пену на кузове от минуты до двух для максимальной эффективности.

При смывке пены рекомендуется использовать теплую воду, чтобы минимизировать воздействие на лакокрасочное покрытие. Перемещение пистолета должно осуществляться сверху вниз, начиная с крыши и охватывая все участки кузова по периметру, чтобы равномерно удалить грязь и загрязнения.