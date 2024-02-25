Секреты безопасного движения на трассе: как выбрать правильную полосу без лишних рисков

Правила перестроения на многополосной дороге: что делать, когда свободны и левый, и правый ряды

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На многополосной дороге водители иногда сталкиваются с ситуацией, когда свободны как правый, так и левый ряды, и возникает вопрос о том, можно ли ехать по левому ряду. Правила ПДД предусматривают различия в зависимости от городской или загородной дороги, а также от количества полос движения.

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На городских дорогах водители имеют право выбирать любую полосу для движения, если их количество не превышает двух в каждом направлении. Однако на трёхполосной дороге левый ряд можно занимать только для поворота налево, разворота или при высокой плотности потока. Грузовикам с массой выше 2,5 тонны следует быть особенно внимательными и использовать левый ряд только для поворота налево или разворота.

На трассах за городом водителям рекомендуется передвигаться ближе к правому краю дороги, даже если свободен левый ряд. Это особенно важно на трассах с двумя или тремя полосами движения в одном направлении. Перестраиваться разрешается только при наличии свободного пространства и лишь для выполнения маневров, таких как поворот или обгон. Обгон справа может быть опасным, особенно если водитель в левом ряду не ожидает перестроения.

Также важно помнить о возможных препятствиях на правой полосе, таких как припаркованные автомобили или автомобили с поломкой. Поэтому водителям следует не только внимательно выбирать полосу для движения, но и следить за обстановкой на дороге, чтобы избежать аварийных ситуаций.