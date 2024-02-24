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Эксперт объяснил, почему для автомобиля вредно долгое время под снегом

Эксперт Sinomach Automobile предупреждает о зимних угрозах для вашего автомобиля

1:05
Авто

Евгений Дижечко, директор по сервису компании Sinomach Automobile (OTING), высказывает тревогу относительно возможных проблем, которые могут возникнуть из-за скопления снега на автомобиле.

Эксперт Sinomach Automobile предупреждает о зимних угрозах для вашего автомобиля
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он указывает на потенциальные угрозы, такие как уплотнение снега, образование наледи, а также негативное воздействие соли и реагентов на лакокрасочное покрытие и металлические детали. Дижечко рекомендует регулярную очистку автомобиля от снега, внимательное следить за его состоянием и предотвращать различные проблемы, такие как блокировка дверных замков, коррозия в тормозной системе и проблемы с запуском двигателя.

Его советы включают использование специальных смазок, регулярную проверку основных компонентов автомобиля и осторожное обращение с ним в зимние месяцы. Дижечко также предупреждает о возможной опасности со стороны грызунов и угонщиков в зимнее время, подчеркивая необходимость присмотра за машиной.

Общий вывод — правильный уход за автомобилем в зимний период обеспечит безопасность и сохранность вашего автомобиля на дорогах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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