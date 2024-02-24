Эксперт объяснил, почему для автомобиля вредно долгое время под снегом

Евгений Дижечко, директор по сервису компании Sinomach Automobile (OTING), высказывает тревогу относительно возможных проблем, которые могут возникнуть из-за скопления снега на автомобиле.
Он указывает на потенциальные угрозы, такие как уплотнение снега, образование наледи, а также негативное воздействие соли и реагентов на лакокрасочное покрытие и металлические детали. Дижечко рекомендует регулярную очистку автомобиля от снега, внимательное следить за его состоянием и предотвращать различные проблемы, такие как блокировка дверных замков, коррозия в тормозной системе и проблемы с запуском двигателя.
Его советы включают использование специальных смазок, регулярную проверку основных компонентов автомобиля и осторожное обращение с ним в зимние месяцы. Дижечко также предупреждает о возможной опасности со стороны грызунов и угонщиков в зимнее время, подчеркивая необходимость присмотра за машиной.
Общий вывод — правильный уход за автомобилем в зимний период обеспечит безопасность и сохранность вашего автомобиля на дорогах.
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