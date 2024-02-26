Секреты долгой жизни коробки передач: узнайте, как увеличить срок службы вашего "автомата"

Эксперты поделились советами по увеличению срока службы автоматической коробки передач. Они подчеркивают важность своевременной замены масла, рекомендуя проводить эту процедуру в специализированных автомобильных сервисах.
Самостоятельная замена масла может не обеспечить полного обновления смазки, что негативно сказывается на работе коробки передач. Кроме того, эксперты советуют осуществлять постоянный прогрев АКПП, особенно в холодное время года, чтобы сохранить свойства масла и избежать износа деталей.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.