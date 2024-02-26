Секреты долгой жизни коробки передач: узнайте, как увеличить срок службы вашего "автомата"

Как продлить срок службы автоматической коробки передач: советы экспертов

0:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты поделились советами по увеличению срока службы автоматической коробки передач. Они подчеркивают важность своевременной замены масла, рекомендуя проводить эту процедуру в специализированных автомобильных сервисах.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Самостоятельная замена масла может не обеспечить полного обновления смазки, что негативно сказывается на работе коробки передач. Кроме того, эксперты советуют осуществлять постоянный прогрев АКПП, особенно в холодное время года, чтобы сохранить свойства масла и избежать износа деталей.