От секретов прошлого к джойстикам будущего: почему селекторы в авто стали электронными

Эволюция селекторов автоматических коробок передач: от рычагов к джойстикам

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Эксперты портала aif.ru исследовали изменения в дизайне селекторов автоматических коробок передач, отмечая, что они перешли от крупных рычагов к компактным джойстикам.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Рассматривая историю, выяснилось, что этот переход произошел из-за различий в практиках размещения между американскими и европейскими автопроизводителями. В последние годы все больше автомобильных брендов предпочитают полностью электронные селекторы, что считается более надежным и удобным решением.

Однако, они могут быть уязвимы к воздействию влаги, что стоит учитывать в эксплуатации.