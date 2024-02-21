Эксперты портала aif.ru исследовали изменения в дизайне селекторов автоматических коробок передач, отмечая, что они перешли от крупных рычагов к компактным джойстикам.
Рассматривая историю, выяснилось, что этот переход произошел из-за различий в практиках размещения между американскими и европейскими автопроизводителями. В последние годы все больше автомобильных брендов предпочитают полностью электронные селекторы, что считается более надежным и удобным решением.
Однако, они могут быть уязвимы к воздействию влаги, что стоит учитывать в эксплуатации.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.