Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru подчеркнул важность правильного давления в шинах автомобиля зимой.
При низких температурах давление в шинах снижается, что может привести к ухудшению управляемости, торможения и потреблению топлива, а также неравномерному износу шин.
Регулярная проверка давления в остывших шинах и поддержание рекомендуемого производителем уровня давления являются ключевыми мерами для обеспечения безопасности на дороге зимой.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.