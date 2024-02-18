Не замерзайте на дороге! Как правильное давление в шинах спасает от аварий зимой

Правильное давление в шинах: ключ к безопасности на дороге зимой

0:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru подчеркнул важность правильного давления в шинах автомобиля зимой.

Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0

При низких температурах давление в шинах снижается, что может привести к ухудшению управляемости, торможения и потреблению топлива, а также неравномерному износу шин.

Регулярная проверка давления в остывших шинах и поддержание рекомендуемого производителем уровня давления являются ключевыми мерами для обеспечения безопасности на дороге зимой.