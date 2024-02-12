Экспертные рекомендации: как снизить расход топлива в машине в холодную погоду

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Автоэксперты перечислили способы снизить расход топлива в зимний период

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Авто

В зимний сезон многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой увеличенного расхода топлива, вызванной длительным прогревом двигателя, работой отопителя и электроприборов, а также состоянием дорожного покрытия. Однако существуют методы существенного снижения расхода. Эксперты из-за рубежа делятся рекомендациями для этой цели.

Автоэксперты перечислили способы снизить расход топлива в зимний период
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Первое рекомендуемое действие — отказаться от продолжительного прогрева двигателя, так как достаточно времени для очистки снега с окон. Второе — избегать резкого разгона, постепенно набирая скорость после старта.

Также важно регулярно очищать снег с кузова, чтобы не увеличивать сопротивление и, как следствие, расход топлива. Избыточный вес, включая багажник на крыше, также может увеличить расход.

Другая рекомендация — выбирать масло с низкой вязкостью, а также использовать автоодеяло для сохранения тепла двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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