Автомобиль может взорваться: почему нужно глушенить двигателя на АЗС

Автоэксперты объяснили, почему нужно глушить двигатель автомашины на заправке

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Несмотря на давние правила, требующие отключения двигателя при заправке, некоторые водители игнорируют запрет, считая его устаревшим.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эксперты NJcar объясняют, почему глушение двигателя на АЗС остается неотъемлемой мерой безопасности. Устаревшие автомобили и технические проблемы могут создать риск возгорания паров бензина, особенно в условиях отсутствия катализатора и перебоев в зажигании. Подчеркивается также, что работающий мотор может вызвать проблемы с автомобилем, загрязняя детали топливной системы.

Эксперты подчеркивают важность соблюдения требований безопасности для всех автомобилей, несмотря на их возраст и техническое состояние.