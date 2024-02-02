Автомобиль может взорваться: почему нужно глушенить двигателя на АЗС

Несмотря на давние правила, требующие отключения двигателя при заправке, некоторые водители игнорируют запрет, считая его устаревшим.
Эксперты NJcar объясняют, почему глушение двигателя на АЗС остается неотъемлемой мерой безопасности. Устаревшие автомобили и технические проблемы могут создать риск возгорания паров бензина, особенно в условиях отсутствия катализатора и перебоев в зажигании. Подчеркивается также, что работающий мотор может вызвать проблемы с автомобилем, загрязняя детали топливной системы.
Эксперты подчеркивают важность соблюдения требований безопасности для всех автомобилей, несмотря на их возраст и техническое состояние.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.