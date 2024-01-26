Двигатель может умереть: в каких случаях опасно прогревать двигатель автомобиля

Автоэксперт Носко: не стоит прогревать автомобиль,если никуда ехать не надо

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Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко, предупредил владельцев автомобилей, что прогрев машины в минусовые температуры без последующих поездок может привести к поломкам силового агрегата.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Прогрев автомобиля без последующих дальних поездок и коротких маршрутов может ухудшить свойства моторного масла и вызвать неполадки в работе двигателя. При прогреве формируется конденсат в системе вентиляции картера, который, смешиваясь с маслом, может привести к образованию эмульсии и повреждению двигателя.

Ранее также было отмечено, что работа двигателя без достаточного уровня масла может привести к катастрофическому износу агрегата, несмотря на наличие небольшого запаса хода.