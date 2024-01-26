Двигатель может умереть: в каких случаях опасно прогревать двигатель автомобиля

Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко, предупредил владельцев автомобилей, что прогрев машины в минусовые температуры без последующих поездок может привести к поломкам силового агрегата.
Прогрев автомобиля без последующих дальних поездок и коротких маршрутов может ухудшить свойства моторного масла и вызвать неполадки в работе двигателя. При прогреве формируется конденсат в системе вентиляции картера, который, смешиваясь с маслом, может привести к образованию эмульсии и повреждению двигателя.
Ранее также было отмечено, что работа двигателя без достаточного уровня масла может привести к катастрофическому износу агрегата, несмотря на наличие небольшого запаса хода.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.