В российских автосервисах назвали главные проблемы китайских авто в зимний период

Пришедшие в Россию морозы отразились негативно на функциональности китайских автомобилей, сообщает РБК. Издание провело опрос среди представителей различных автосервисов с целью выяснить, с какими неисправностями чаще всего обращаются владельцы автомобилей, произведенных в КНР.
Например, в Remtech отметили увеличение обращений связанных с марками JAC и Haval. В этих случаях чаще всего выходят из строя приборные панели, которые плохо реагируют на сенсор. Также из-за холода наблюдается ухудшение работы мультимедийных устройств, гудение топливных насосов, проблемы с подачей давления, и, в целом, поломки.
Автосервис "Автолегенд" сообщил, что китайские автомобили обращаются к ним не так часто. Когда это происходит, владельцы жалуются на разрядку аккумулятора и сложности в запуске двигателя. Также бренды EXEED сталкиваются с проблемами в работе климат-контроля, решение которых требует нескольких часов прогрева машины.
Сервис "Академический" отметил разнообразные проблемы с китайскими автомобилями. По их словам, любая машина может замерзнуть и не завестись, что зависит от сигнализации, года выпуска, типа аккумулятора. Основной причиной является аккумулятор, особенно чувствительные к холоду оказываются дизельные машины, а у машин китайских марок проблемы чаще всего связаны с мерзлыми щетками.
В "Автосвите" подтвердили, что основные проблемы у владельцев китайских автомобилей — разряжающиеся аккумуляторы, сбои в электронных блоках и замерзающее дизельное топливо.
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