Моментальный штраф: какая уловка позволяет штрафовать за моргание фарами

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Водителей могут оштрафовать за моргание фарами

2:36
Авто

Большинство водителей являются ответственными людьми. Когда они сталкиваются с проверкой со стороны ГИБДД или скрытых камер, предупреждение об опасностях других участников дорожного движения становится обыденной практикой. Они используют мигание дальним светом как сигнал, чтобы предупредить о возможных проблемах. Вопреки законам, многие забывают, что в России подобные действия могут быть наказуемы. 

Водителей могут оштрафовать за моргание фарами
Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Этот обычай предупреждать других о возможных опасностях существует не только в России, но и во многих других странах. В России водители используют подмаргивание дальним светом, чтобы предостеречь от ГИБДД. Однако, такие действия вызывают негодование среди тех, кто занимается поимкой правонарушителей и мобильными камерами. Большая часть штрафов, предназначенных для потенциальных нарушителей, остается несобранной.

Сотрудники ГИБДД иногда привлекают автомобилистов к ответственности за предупреждение о проверке. Однако, законность таких наказаний вызывает сомнения и может быть успешно оспорена водителями. В национальных правилах дорожного движения нет прямого запрета на мигание фарами. Вместо этого, есть разрешение использовать мигание фарами для предупреждения об обгоне, в соответствии с пунктом 19.11 ПДД.

Даже если инспектор ГИБДД решит привлечь вас к ответственности за мигание фарами, можно объяснить, что это было сделано с целью предотвращения аварии. Например, можно утверждать, что на дороге были дикие животные, произошло ДТП или были опасные ямы или пятна масла. В конечном итоге, решение о выписывании штрафа зависит от ваших объяснений и дипломатичности в общении.

Инспекторы ГИБДД могут использовать статью 19 ПДД в качестве основания для выписывания штрафов за мигание дальним светом. Однако, эти правила касаются обязательного использования дальнего света в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Наказание за нарушение этих правил включает штраф или предупреждение.

В любом случае, привлечение водителей к ответственности за мигание дальним светом может быть оспорено, поскольку нет прямых заключений или статей в ПДД, которые бы явно запрещали такие действия. Водители могут обжаловать штраф, предоставив соответствующие доводы в ГИБДД и даже обращаясь в вышестоящие инстанции. Однако, многие водители избегают этого из-за невысокой стоимости возможной выгоды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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