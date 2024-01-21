В этой обуви не стоит водить: советы инструкторов по вождению

Инструкторы по вождению рассказали, в какой обуви не стоит садиться за руль

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Чем более легкая и спортивная обувь, тем более подходящей она кажется для управления транспортным средством повышенной опасности, верно? Однако не все так просто! Вопреки распространенному мнению, кроссовки и спортивная обувь могут оказаться далеко не лучшим выбором для вождения. Это может быть неочевидным обстоятельством — хотя легкие и удобные "тапки" могут казаться отличным выбором для чувствительности к педалям, на практике они иногда способны создать неприятную дорожную ситуацию. Проблема заключается в индивидуальных особенностях конкретных моделей, особенно в широких подошвах, которые, хотя и предназначены для избегания травм и увеличения устойчивости, могут стать причиной нежелательных инцидентов под названием "пилот путает педали".

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Из-за широкой основы существует риск зацепить соседнюю педаль, вызвав, например, непреднамеренное ускорение вместо экстренного торможения или непредвиденное осаждение автомобиля вместо ускорения. Дозирование усилий и получение обратной связи от педалей также может быть затруднено из-за толщины подошвы, предназначенной для спорта, а не для вождения.

Справедливости ради стоит отметить, что не все зимние ботинки подходят для вождения. Личный опыт показывает, что в некоторых моделях такой обуви удобно гулять по лесу, но они не обеспечивают чувствительность к управлению и адекватную обратную связь. Кроме того, существует риск частого зацепа соседних педалей, что представляет собой значительную опасность. Можно возразить, что многие водители так ездят, и у них все в порядке!

Действительно, некоторые привыкают к особенностям управления в такой обуви, но проблема все равно существует! В Великобритании, из-за неудовлетворительных для вождения кроссовок, происходит около миллиона аварий ежегодно, и каждый пятый участник не подозревает, что обувь может быть причиной происшествия. В США неудачный выбор обуви ежегодно приводит к 11-20 случайным нажатиям на соседние педали, каждый из которых может закончиться серьезными последствиями.

Однако существуют и более неуместные и опасные варианты для вождения. В Великобритании считают, что наивысший риск попасть в аварию исходит от тех, кто предпочитает водить в болтающихся на ноге шлепанцах. Исследования показывают, что слишком свободная обувь увеличивает время реакции водителя на 0,13 секунды, что в конечном итоге приводит к дополнительным метрам тормозного пути.

Неудачные моменты могут произойти также в туфлях на высоких каблуках, а также на толстой подошве. Вождение в домашних тапочках и босиком также считается рискованным. Кстати, в Бельгии отсутствие обуви может стать обстоятельством при аварии, а в Германии за это могут лишить страховки.

Так в чем же стоит садиться за руль? Оптимальный вариант — это относительно узкая и легкая обувь с толщиной подошвы не более 10 мм, не ограничивающая движение голеностопного сустава. Конечно, в морозы русской зимы в такой обуви неудобно, но опрос компании Ford показал, что 48% водителей предпочитают такой вариант. Еще 32,9% не обращают внимание на обувь, полагая, что их водительские навыки достаточно высоки. Интересно, что 13,2% водителей признались, что ездят в шлепанцах, а 5,7% — босиком.