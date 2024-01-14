Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз

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Конечно, предупреждение гораздо лучше, чем борьба с возникшей проблемой. Поэтому, когда приближаются морозы, наилучшим решением будет заранее проверить аккумулятор и убедиться в его заряженности. Также необходимо внимательно осмотреть и обработать соединения аккумуляторных клемм, чтобы избежать проблем с замерзанием влаги, которая может отжать клеммы от контактов аккумулятора. Это, в свою очередь, может снизить возможность передачи большого тока в систему.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если ожидаются особенно сильные морозы, рекомендуется снять аккумулятор заранее и оставить его в тепле. Это небольшое неудобство будет оправдано надежным стартом автомобиля в холод.

В случае наступления морозов, регулярно запускайте автомобиль и прогревайте его до рабочей температуры. Это поможет маслу поддерживать нужную вязкость, облегчит запуск и поддержит нормальную работу автомобиля. Если ваш автомобиль оборудован функцией удаленного автозапуска, не забывайте воспользоваться ею для упрощения процесса.

При сомнениях в способности аккумулятора запустить двигатель, лучше не мучить его. Либо воспользуйтесь специальным бустером, либо обратитесь за помощью к тем, у кого удалось успешно запустить свой автомобиль.

Попытки прогрева аккумулятора с помощью включения фар, как правило, бесполезны, так как это не способствует его нагреву и может лишь уменьшить заряд. И, конечно же, не забывайте о том, что прочтение инструкции по эксплуатации может предоставить ценные рекомендации о запуске автомобиля в условиях экстремально низких температур, отмечает специалист.