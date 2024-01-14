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Типичные дефекты: что скрывают китайские автомобили в России

Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто

1:20
Авто

На канале автоэксперта и блогера Евгения Соловьева появился свежий обзор, посвященный распространенным недостаткам китайских автомобилей на российском рынке. Давайте рассмотрим подробности, о которых он говорит в своем видео.

Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Первая проблема, выделенная Соловьевым, касается поверхностной антикоррозийной обработки кузова. Он указывает на то, что оцинковка часто приобретает исключительно косметический характер, не обеспечивая должной защиты внутренних элементов конструкции. Антикоррозионное покрытие, как правило, наносится выборочно, оставляя без защиты отдельные детали.

Другой недостаток, о котором говорит Соловьев, связан с недостаточной прочностью подвески и неподготовленностью пружин к большим нагрузкам. В отличие от немецких аналогов, китайские автомобили не выдерживают перегрузки багажников или избыточного количества пассажиров.

Особенно остро эта проблема проявляется в холодное время года, когда морозы часто приводят к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Несмотря на регулярные обновления прошивок, полностью избежать этой проблемы пока не удается. Еще одним характерным недостатком для китайских автомобилей, выделенным Соловьевым, является низкое качество лакокрасочного покрытия кузова, что приводит к быстрому появлению сколов и повреждений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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