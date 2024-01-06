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1:11
Авто

Практически невозможно избежать проблем, связанных с ухудшением состояния лакокрасочного покрытия автомобиля. Кузов транспортного средства часто подвергается воздействию мелких камней, что может привести к образованию вмятин, царапин и сколов, и, как результат, запускать коррозионные процессы на поврежденных участках.

Сколы на кузове: начинающий автолюбитель впадает в панику, но вот рекомендации опытных водителей
Фото: Own work by SolidSatan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Тем не менее, существуют способы предотвратить неприятные последствия. В случае небольших повреждений лакокрасочного покрытия можно воспользоваться специальным карандашом-корректором для автомобилей. Однако важно правильно подобрать цвет для точного соответствия. После использования маркера также требуется провести полировку покрытия.

Если повреждение более серьезное, то целесообразно применить специальное средство, аналогичное лаку для ногтей. Иногда необходимо выполнить полную обработку кромки кузова для достижения наилучших результатов.

В большинстве случаев автовладельцу может быть сложно самостоятельно справиться с решением проблемы. В таких ситуациях наилучшим выбором будет обратиться за помощью к профессионалам автосервиса.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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