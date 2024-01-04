Новички-автомобилисты не знают: рассказываем, как правильно парковать авто в зимний период

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

У многих автовладельцев отсутствует гараж, и их транспортные средства оставляются на улице под открытым небом. В зимний период такая практика часто сопровождается дополнительными трудностями. Утром водителю приходится не только освобождать свою машину от снега, но и избавляться от образовавшейся ледяной корки на лобовом стекле.

Фото: Own work by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако владелец автомобиля может значительно упростить себе задачу, правильно припарковав транспортное средство вечером. На первый взгляд может показаться, что не так уж важно, как поставить машину. Но на практике желательно расположить транспортное средство так, чтобы передние фары смотрели на восток.

Следуя простому правилу зимней парковки и ориентируя машину в сторону восходящего солнца, водитель может рассчитывать на более быстрое размораживание лобового стекла. Это приведет к тому, что лёд быстрее расплавится, и водителю не придется тратить много времени на очистку с помощью скребка или специальных средств от наледи.

Кстати, в жаркое время года рекомендуется использовать противоположную стратегию парковки, ориентируя машину на запад. Это поможет уменьшить нагрев салона автомобиля в летние дни.