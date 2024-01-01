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Инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за слишком медленную езду

2:12
Авто

В отличие от определенных европейских стран, где водители обязаны строго придерживаться правил и избегать лишних перемещений в левом ряду без необходимости, российские водители время от времени нарушают этот принцип, двигаясь слишком медленно в левой полосе и утверждая, что, возможно, их обгонят справа, если это будет необходимо.

Инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за слишком медленную езду
Фото: openverse.org by amalakar is licensed under CC BY 2.0.

Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, почему сотрудники ДПС могут оштрафовать водителя за слишком медленное движение в левой полосе.

В России подобное поведение автомобилистов не является редкостью, несмотря на наличие в ПДД пунктов 9.4 и 9.5, которые четко указывают, что на дорогах, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны двигаться, по возможности, ближе к правому краю проезжей части.

При этом занятие левых полос движения, если другие свободны, запрещено.

В соответствии со статьей 12.15 Кодекса об Административных Правонарушениях (КоАП) нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей. Это правило также распространяется на так называемых "тихоходов".

Согласно Правилам Дорожного Движения, "транспортные средства, скорость которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе". Нарушение этого правила также может повлечь наложение штрафа в размере 1500 рублей.

Тем не менее, не все водители обладают достаточными знаниями или сознательно не соблюдают ПДД.

В настоящее время сотрудники ДПС стали более активными в контроле за соблюдением данного правила и проводят рейды в некоторых регионах России. В связи с этим рекомендуется соблюдать Правила Дорожного Движения и избегать движения в крайнем левом ряду, если правая полоса свободна.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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