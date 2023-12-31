В ГИБДД раскрыли, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru поделился информацией о безопасности за рулем после употребления алкоголя во время новогодних праздников.

Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, водителям запрещено управлять транспортным средством при содержании этилового спирта в организме более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Рекомендации включают подготовку заранее, физическую активность и употребление пищи перед праздником, а также умеренное употребление алкоголя за несколько часов до застолья. Важно употреблять воду для разбавления алкоголя и ускорения его вывода из организма.

Для восстановления после употребления алкоголя рекомендуется хороший отдых, полноценный сон, контрастный душ и прогулка на свежем воздухе. Для абсолютной безопасности за рулем рекомендуется подождать не менее суток после употребления алкоголя.