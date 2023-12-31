Эксперт Михаил Колодочкин поделился несколькими методами улучшения обзора за рулем. Он отметил, что все эти методы абсолютно законны, не требуют особых навыков и не вызывают существенных затрат. Более того, они просты и давно известны, однако многие водители забывают о них или не знают.
Одной из причин плохой видимости является загрязнение лобового стекла, и стеклоочистители не всегда справляются с этой проблемой, отмечает Колодочкин.
"Протирайте стекла. Эффект будет ощутим, как будто ваш обзор значительно улучшился. Особенно это заметно в темноте или при плохой видимости. Поэтому не пренебрегайте этой простой и доступной процедурой", — советует эксперт.
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