Эксперт Колодочкин поделился методами улучшения обзора за рулем

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Эксперт Михаил Колодочкин поделился несколькими методами улучшения обзора за рулем. Он отметил, что все эти методы абсолютно законны, не требуют особых навыков и не вызывают существенных затрат. Более того, они просты и давно известны, однако многие водители забывают о них или не знают.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Одной из причин плохой видимости является загрязнение лобового стекла, и стеклоочистители не всегда справляются с этой проблемой, отмечает Колодочкин.

"Протирайте стекла. Эффект будет ощутим, как будто ваш обзор значительно улучшился. Особенно это заметно в темноте или при плохой видимости. Поэтому не пренебрегайте этой простой и доступной процедурой", — советует эксперт.

Вот несколько рекомендаций по уходу за ветровым стеклом: