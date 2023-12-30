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Россиянам объяснили, почему не стоит покупать шины ушедших брендов

1:14
Авто

Несмотря на обилие китайских шин на российском рынке, у потребителя все еще нет полного доверия к ним. Из-за этого многие водители предпочитают продолжать поиски надежных европейских брендов, проверенных годами.

Россиянам объяснили, почему не стоит покупать шины ушедших брендов
Фото: openverse.org by amalakar is licensed under CC BY 2.0.

Колисов отмечает, что предложения от европейских производителей сейчас заметно уменьшились, и водителям приходится постепенно отказываться от привычных марок шин. По его мнению, начинать переход с именитых брендов, таких как Michelin и Continental, стоит уже сейчас. В противном случае в будущем может возникнуть проблема с поиском нужной модели шин, и их замена может стать более сложной задачей.

Он также обращает внимание на то, что некоторые европейские бренды все еще производят шины в России, такие как Pirelli и Yokohama. Однако некоторые компании выпускают те же шины под другими брендами, например, вместо Nokian появился бренд Ikon, а вместо Continental — Matador.

Колисов подчеркивает, что шины от китайских и российских производителей вполне могут стать достойной заменой уходящим брендам, и водители, возможно, даже не почувствуют разницы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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