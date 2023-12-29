Hyundai, Kia, Mercedes и Chery стали наиболее угоняемыми авто в 2023 году в РФ

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Эксперты из "Страхового дома ВСК" опубликовали данные о марках автомобилей, чаще всего подвергающихся угону в России. Согласно результатам исследования за 2023 год, основными пострадавшими стали владельцы Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery.

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Согласно данным "Газеты.ru", среди наиболее подверженных угонам моделей в 2023 году оказались Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta.

Среди премиальных автомобилей лидером по числу угонов стал кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class, в то время как среди китайских машин Chery Tiggo и Exeed TXL оказались в числе лидеров по угонам. Москва оказалась лидером по уровню преступности в этой области (51%), за ней последовала Самарская область (7%).

Заметно, что количество угонов автомобилей в текущем году увеличилось на почти 15% по сравнению с предыдущим периодом.

Статистика также показывает, что чаще всего угон происходил в феврале, мае, августе и сентябре, а основной активностью преступников являлось нападение на корпоративные автопарки (47%).