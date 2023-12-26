Что делать, если вместо бензина на АЗС залили дизельное топливо

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Ошибочная заправка дизельным топливом в автомобиль с бензиновым двигателем может привести к серьезным проблемам. Эксперты рассказывают, как правильно поступить, чтобы избежать повреждений и как возместить ущерб.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

В случае осознания ошибки до запуска двигателя, водителю рекомендуется немедленно требовать вызова эвакуатора и доставки автомобиля на сервисную станцию для снятия, промывки бензобака и замены дизтоплива на бензин.

Если ошибку выявили в процессе движения, необходимо немедленно остановить двигатель, вызвать эвакуатор и провести экспертизу состава топлива в баке на станции техобслуживания. В случае подтверждения ошибки сотрудника АЗС, стоимость ремонта будет возмещена автозаправочной станцией.