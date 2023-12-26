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Кофейный жмых: сколько автомобиль может проехать на кофейных отходах

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Авто

Британский инженер и эколог перевел свой пикап Ford P100 на инновационное топливо — кофейный жмых, достигнув скорости 105,451 км/ч.

Кофейный жмых: сколько автомобиль может проехать на кофейных отходах
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Это уникальное достижение, зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса с 2013 года, демонстрирует возможности газогенераторных автомобилей, которые используют твердое топливо в виде пеллет из кофейного жмыха.

Гранулы, созданные из отходов кофейного жмыха, стали широко распространенным видом топлива для отопительных систем в странах, где кофе является основным продуктом. В контексте обычных автомобилей, становится понятным, что эти гранулы, как твердое топливо, не могут быть использованы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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