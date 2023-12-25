Чтобы избежать хаоса с вещами, метательно кружащимися по салону и багажнику во время движения, можно обзавестись небольшими металлическими крючками для одежды. Их легко повесить на ближайшее к водителю место.
Этот простой автомобильный лайфхак позволит аккуратно уложить сумки, зонты и другие предметы, избегая беспорядка в процессе движения.
Еще один оригинальный лайфхак для автомобиля поможет закрепить смартфон на панели приборов без использования специальных держателей. Вам потребуется всего лишь обычная почтовая резинка и канцелярский зажим.
Зажим служит своеобразной подставкой для смартфона, который надежно удерживается благодаря резинке.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.