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Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения

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Авто

Чтобы избежать хаоса с вещами, метательно кружащимися по салону и багажнику во время движения, можно обзавестись небольшими металлическими крючками для одежды. Их легко повесить на ближайшее к водителю место.

Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения
Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот простой автомобильный лайфхак позволит аккуратно уложить сумки, зонты и другие предметы, избегая беспорядка в процессе движения.

Еще один оригинальный лайфхак для автомобиля поможет закрепить смартфон на панели приборов без использования специальных держателей. Вам потребуется всего лишь обычная почтовая резинка и канцелярский зажим.

Зажим служит своеобразной подставкой для смартфона, который надежно удерживается благодаря резинке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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