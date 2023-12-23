Что делать, если машину обокрали – 5 важных пунктов

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На то, чтобы проникнуть в салон вашего автомобиля и поиметь выгоду в виде денег и ценных предметов, жулики прибегают к различным хитростям. Журнал "За рулем" поделился основными тактиками, которыми пользуются автоворы, и предостерег от того, чтобы стать их жертвой.

Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, опубликована простая инструкция для чрезвычайных ситуаций, когда неприятность уже произошла. Вот что следует предпринять, если вы стали жертвой кражи:

В случае угона банковских карт, немедленно блокируйте их.

Позвоните в полицию по номерам 102 или 112.

Пока ожидаете прибытия полиции, внимательно проверьте, что еще было похищено.

Поищите фотографии, чеки и квитанции, которые могут помочь идентифицировать украденные вещи.

Предоставьте свидетельские показания и напишите заявление. Этот шаг крайне важен, так как ценные предметы могут "всплыть" в ходе расследования другого дела, что предоставляет реальный шанс их восстановления.