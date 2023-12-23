Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали основные причины сухости и трескания губ
Эксперт назвал 5 фатальных ошибок водителей во время езды по ледяной трассе
Врачи рассказали, как не сбить режим сна в новогодние праздники
Депутат Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста
Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля зимой
Психологи рассказали, как отпраздновать Новый год, если вы страдаете от депрессии
Автоэксперт Мартыненко напомнил о нюансах вождения автомобиля зимой
Врачи рассказали, из-за чего возникает боль в пупке и как с ней справиться
Ни в коем случае нельзя подкармливать навозом некоторые овощи

Что делать, если машину обокрали – 5 важных пунктов

1:04
Авто

На то, чтобы проникнуть в салон вашего автомобиля и поиметь выгоду в виде денег и ценных предметов, жулики прибегают к различным хитростям. Журнал "За рулем" поделился основными тактиками, которыми пользуются автоворы, и предостерег от того, чтобы стать их жертвой.

Что делать, если машину обокрали – 5 важных пунктов
Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, опубликована простая инструкция для чрезвычайных ситуаций, когда неприятность уже произошла. Вот что следует предпринять, если вы стали жертвой кражи:

  • В случае угона банковских карт, немедленно блокируйте их.
  • Позвоните в полицию по номерам 102 или 112.
  • Пока ожидаете прибытия полиции, внимательно проверьте, что еще было похищено.
  • Поищите фотографии, чеки и квитанции, которые могут помочь идентифицировать украденные вещи.
  • Предоставьте свидетельские показания и напишите заявление. Этот шаг крайне важен, так как ценные предметы могут "всплыть" в ходе расследования другого дела, что предоставляет реальный шанс их восстановления.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Китае уверены, что Германия пожалеет о попытках конфискации российских активов

На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.

Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз
Певец Лепс поддержал Шамана после отказа Агутина выходить с ним на сцену
Певец Лепс поддержал Шамана после отказа Агутина выходить с ним на сцену
Украине не достанутся конфискованные в ЕС российские активы
На АЗС объяснили, почему нельзя заправлять машину на 500 рублей
США в Тихом океане размораживают военную базу для войны за Тайвань Дмитрий Плотников Прослушка Залужного: версии и факты Алексей Гончаров Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой  Сергей Лебедев
Листья рассады будут яркими, а стебли — толстыми: одна ложка этого продукта поможет вырастить крепкую рассаду
Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ
Быстрый ужин: лаваш с фаршем готовить проще просто — всё завернули и испекли в духовке
Быстрый ужин: лаваш с фаршем готовить проще просто — всё завернули и испекли в духовке
Последние материалы
Эксперт назвал 5 фатальных ошибок водителей во время езды по ледяной трассе
Врачи рассказали, как не сбить режим сна в новогодние праздники
Депутат Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста
Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля зимой
Психологи рассказали, как отпраздновать Новый год, если вы страдаете от депрессии
Автоэксперт Мартыненко напомнил о нюансах вождения автомобиля зимой
Украина проиграла информационную войну, а скоро проиграет и реальную
Врачи рассказали, из-за чего возникает боль в пупке и как с ней справиться
Ни в коем случае нельзя подкармливать навозом некоторые овощи
В Китае ученые создали сверхтеплый свитер из аэрогеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников