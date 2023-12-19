Hyundai Motor одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс»

Совет директоров концерна из Южной Кореи Hyundai Motor одобрительно высказался о продаже производственных сил в Санкт-Петербурге. Речь идёт о компании "Арт-Финанс". В настоящее время идёт обсуждение контракта, приводится в заявлении Hyundai Motor.
В сообщении, распространённом Hyundai Motor говорится, что компания провела временное заседание совета директоров 19 декабря, а также одобрила продажу части HMMR.
Также сообщается, что Hyundai будет и в дальнейшем предоставлять в России услуги для автомобилей, которые были проданы ранее.
Отмечается, что производственные мощности в России были свёрнуты в марте 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что самым популярным автомобилем в ноябре на вторичном авторынке стала Lada. За месяц владельцы сменили 111 100 автомобилей этой марки, что на 5,6% больше того же периода за 2022 год. отмечается, что за 11 месяцев текущего года жители РФ приобрели 1,16 млн Lada.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.