Hyundai Motor одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс»

Совет директоров концерна из Южной Кореи Hyundai Motor одобрительно высказался о продаже производственных сил в Санкт-Петербурге. Речь идёт о компании "Арт-Финанс". В настоящее время идёт обсуждение контракта, приводится в заявлении Hyundai Motor.

Фото: pulse.mail. ru/article/korejskie-marki-kia-i-hyundai-mogut-pokinut-rossiyu-i-prodat-zavod-v-sankt-peterburge-kto-ostanetsya-6595786982463663810-8426576701458624772/

В сообщении, распространённом Hyundai Motor говорится, что компания провела временное заседание совета директоров 19 декабря, а также одобрила продажу части HMMR.

Также сообщается, что Hyundai будет и в дальнейшем предоставлять в России услуги для автомобилей, которые были проданы ранее.

Отмечается, что производственные мощности в России были свёрнуты в марте 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что самым популярным автомобилем в ноябре на вторичном авторынке стала Lada. За месяц владельцы сменили 111 100 автомобилей этой марки, что на 5,6% больше того же периода за 2022 год. отмечается, что за 11 месяцев текущего года жители РФ приобрели 1,16 млн Lada.





