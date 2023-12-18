В России Lada оказалась популярнее Toyota и Kia на вторичном авторынке

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Самым популярным автомобилем в ноябре на вторичном авторынке стала Lada. За месяц владельцы сменили 111 100 автомобилей этой марки, что на 5,6% больше того же периода за 2022 год. отмечается, что за 11 месяцев текущего года жители РФ приобрели 1,16 млн Lada.

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Toyota из Японии заняла второе место в рейтинге. Отмечается, что за 11 месяцев на рынке автомобилей продали 1,6 млн машин. Также в тройку вошел автомобиль Kia Motors Corporation. Объём реализованных автомобилей составил 24 700 единиц.

Хэтчбек Lada 2114, а также Ford Focus и Kia Rio возглавили список наиболее популярных моделей на авторынке.

Ранее мы сообщали о том, что Great Wall начнет продажи в России кроссоверов Wey Mocha в 2024 году. Одной из первых премьер будет 295-сильный кроссовер WEY 05 — это первый автомобиль WEY на рынке в РФ, а также первый гибридный автомобиль концерна GWM.