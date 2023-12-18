АвтоВАЗ нашел стратегию, как конкурировать с "китайцами"

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Глава АвтоВАЗа, Максим Соколов, признал сложность конкуренции с китайским автопромом, однако с уверенностью заявил, что при государственной поддержке компания сможет реализовать свою стратегию.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Планы автопроизводителя включают расширение линейки до 12 моделей к 2030 году, в том числе выпуск электрического Lada e-Largus. Инвестиции в развитие в 2023 году достигнут 45 миллиардов рублей, что глава называет беспрецедентным.

Соколов высказал уверенность в том, что поддержка отечественного автопрома позволит сохранить долю Lada на рынке в пределах 30-35% к концу десятилетия, подчеркивая важность высоколокализованных моделей в данном контексте.