Глава АвтоВАЗа, Максим Соколов, признал сложность конкуренции с китайским автопромом, однако с уверенностью заявил, что при государственной поддержке компания сможет реализовать свою стратегию.
Планы автопроизводителя включают расширение линейки до 12 моделей к 2030 году, в том числе выпуск электрического Lada e-Largus. Инвестиции в развитие в 2023 году достигнут 45 миллиардов рублей, что глава называет беспрецедентным.
Соколов высказал уверенность в том, что поддержка отечественного автопрома позволит сохранить долю Lada на рынке в пределах 30-35% к концу десятилетия, подчеркивая важность высоколокализованных моделей в данном контексте.
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