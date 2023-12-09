Портал njcar.ru предостерегает автомобилистов от возможных проблем с ГИБДД при самостоятельной установке дневных ходовых огней (ДХО).
Неоригинальные ДХО, установленные вне заводских параметров, могут привести к лишению прав на срок до одного года, согласно статье 12.5 КоАП.
Однако, если световые приборы излучают белый свет и не нарушают стандарты цветов, водителям грозит лишь штраф в размере 500 рублей.
В случае протокола сотрудник ГИБДД может потребовать демонтаж несанкционированных ДХО в течение 10 дней, после чего необходимо пройти техосмотр на специализированной СТО.
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