С Нового года все новые автомобили подорожают в России

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Автопроизводители заморозили цены на новые автомобили в конце 2023 года, планируя повысить их в начале следующего года. Об этом сообщил генеральный директор дилерского холдинга "Автодом" Андрей Ольховский.

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По его словам, после повышения ключевой ставки до 15% и укрепления курса национальной валюты среди покупателей возникла надежда на снижение цен. Однако массового снижения розничных цен не ожидается, поскольку такая практика не наблюдалась на российском авторынке за последние годы. Ольховский отметил, что с начала 2024 года ожидается рост стоимости автомобилей практически у всех брендов. Многие производители хотели бы поднять цены уже в текущем году, но ждут начала нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость автомобилей.

Вторичный рынок тесно связан с первичным — при увеличении стоимости новых автомобилей автомобили с пробегом автоматически поднимаются в цене. Это особенно заметно у машин возрастом 1-3 года и в хорошей комплектации. Популярностью пользуются модели, для которых легко найти запчасти. Сегодня на них сохраняется стабильный спрос, и, согласно главе "Автодома", такие автомобили будут первыми, которые подорожают.

По прогнозам Ольховского, в 2024 году рынок новых автомобилей вырастет на 20%, достигнув отметки 1,3-1,4 миллиона машин. Рост рынка в основном будет обеспечен увеличением продаж китайских брендов. В текущем году Россия стала крупнейшим импортером автомобилей, произведенных в Китае, и их доля в российском импорте выросла с 10% в 2021 году до 92%. В случае сохранения тренда на увеличение китайского импорта возможен переизбыток предложения и конкуренция между производителями, подчеркнул собеседник.