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Водители начали убирать лампочки с панели приборов, чтобы избежать штрафов ГИБДД

1:53
Авто

С 1 сентября в России начали действовать новые правила дорожного движения (ПДД), вносящие изменения для водителей, оперирующих автомобилями с неисправной тормозной системой. В частности, внимание привлек пункт, связанный с индикатором ABS, который теперь подлежит регулярной проверке со стороны полицейских.

Водители начали убирать лампочки с панели приборов, чтобы избежать штрафов ГИБДД
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

На автомобильных форумах и в сетевых сообществах обсуждается метод обхода индикатора неисправности ABS, который часто мигает на приборной панели, предупреждая о проблемах и создавая риск противостояния сотрудникам ГИБДД. Члены автомобильных сообществ обмениваются опытом и стратегиями по уходу от штрафов.

Почему именно датчик ABS привлек внимание законодателей, в отличие от других систем, таких как подушки безопасности, и как это связано с отсутствием ABS на некоторых моделях LADA Granta, остается сложным вопросом, обсуждаемым в сообществе. Однако факт остается фактом: вождение с неисправной антиблокировочной системой теперь карается. Восстановление ABS может также стать финансово затратным, учитывая сложность системы и возможные трудности при ремонте, сообщает njcar.ru. 

Владельцы старых автомобилей могут столкнуться с запросом полиции заглушить и затем снова запустить двигатель для проверки индикатора ABS. Однако многие водители пытаются обойти систему, перепаивая приборную панель и подключая напряжение к лампе ABS от датчика уровня моторного масла.

Напоминаем, что в ГИБДД подчеркивают важность исправной системы ABS, особенно зимой, когда она может спасти жизнь на скользкой дороге. Никогда не бывает лишним обеспечивать надежные тормоза.

Штраф за шины с 1 декабря 2023: ответ ГИБДД
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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