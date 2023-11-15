Автоэксперт предрёк подорожание всех автомобилей Lada на 70 тысяч рублей в 2024 году

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За новые автомобили Lada покупателям в 2024 году придётся отдать на 70 тысяч рублей больше. Такой прогноз сделал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Фото: АвтоВАЗ

Эксперт считает, что в течение следующего года вся линейка автомобилей Lada может стать дороже примерно на 10-12%.

"В следующем году "АвтоВАЗ" продолжит поднимать цены на свои автомобили. При стабильной ситуации в стране и в экономике, модели Lada за весь год могут подорожать на 10-12%, а то и больше. Это коснется всех машин компании", — сказал Бургазлиев.

Эксперт напомнил, что в нынешнем году цены на автомобили Lada поднялись в общей сложности на 15%.

Сейчас стоимость самой популярной модели "АвтоВАЗа" Lada Granta начинается от 700 тыс. рублей, а Lada Vesta — от 1,24 млн рублей. Соответственно, за эти модели в 2024 году придётся отдать на 70 и 124 тыс. рублей больше их нынешней стоимости, пишет Газета.Ru.

Эксперт объяснил, что рост цен на автомобили Lada обусловлен зависимостью от импорта запчастей и компонентов, цены на которые у китайских поставщиков продолжают расти.