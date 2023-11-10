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Эксперты назвали автомобили, которые дорожают быстрее остальных

Авто

После подъема объемов продаж в августе, количество сделок на рынке подержанных автомобилей осенью почти вернулось к уровням июнь-июль. Тем не менее, дефицит свежих трехлетних машин сохраняется, и рост реальной инфляции поддерживает снижение доверия к рублю. Продавцам на автомобильных маркетплейсах это дает возможность увеличивать цены.

Эксперты назвали автомобили, которые дорожают быстрее остальных
Фото: openverse by jkalleyne is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно исследованию, в октябре три модели из топ-20 популярных подержанных автомобилей подорожали в среднем на 5% по сравнению с сентябрем. Особенно выделяется седан Mercedes-Benz E, цена которого выросла на 5,3%, достигнув 5,48 млн рублей, что на 38% выше, чем в январе 2023 года.

Рост цен на модели Hyundai Creta и Lada Largus более умеренный, но в процентном соотношении они почти не уступают "штутгартцу". Средняя цена трехлетнего кроссовера Hyundai Creta в октябре составила 2,1 млн рублей (+4,9% к сентябрю), в то время как в январе она была намного ниже.

Лидером по подорожанию стала Lada Largus, превысившая отметку в 1,3 млн рублей впервые в своей истории. Lada Vesta также приближается к этому уровню, частично из-за роста цен на новые модели. Рост цен также заметен у Lada Granta (890 тыс. руб., +3,7% к сентябрю), сообщает "Российская газета".

Некоторые модели, такие как Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser 300, подорожали на 3-4% в октябре. В то время как цены на десять моделей из топ-20 практически не изменились, ограничившись в пределах плюс-минус 2%.

Аналитики предполагают, что цены будут продолжать расти в ноябре, особенно на популярных иностранных брендах, так как предложение свежих автомобилей остается недостаточным. Введение новых налоговых ограничений на импорт как новых, так и подержанных автомобилей также указывает на стремление правительства развивать отечественное производство.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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