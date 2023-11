После подъема объемов продаж в августе, количество сделок на рынке подержанных автомобилей осенью почти вернулось к уровням июнь-июль. Тем не менее, дефицит свежих трехлетних машин сохраняется, и рост реальной инфляции поддерживает снижение доверия к рублю. Продавцам на автомобильных маркетплейсах это дает возможность увеличивать цены.

Фото: openverse by jkalleyne is licensed under CC BY-SA 2.0