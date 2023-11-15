Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих нарушений ПДД.
Гражданин, который решит избавиться от отходов вне специальных мест, может столкнуться с штрафом от 10 000 до 15 000 рублей (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ). В случае, если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо, размер штрафа составит 30-50 тысяч рублей. При повторном нарушении этого правила штраф возрастет до 20-30 тысяч рублей для граждан (ч. 3.2 ст. 8.2 КоАП РФ), а юридическое лицо будет обязано уплатить 60-100 тысяч рублей.
Если мусор выбрасывается с грузовика, прицепа, трактора или другой самоходной машины, физическому лицу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ), а юридическому – от 100 до 120 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа для граждан увеличится до 60-70 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 150-200 тысяч рублей (ч. 3.4 ст. 8.2 КоАП РФ).
Готовьтесь к штрафу вплоть до 100 000 рублей. Физическим лицам, нарушившим правила перевозки детей, грозит штраф в размере 3000 рублей, в то время как юридические лица подлежат штрафу в 100 тысяч рублей (ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ). Если вам удалось забыть установить детское кресло в арендованном или взятом в прокат автомобиле, вас не миновать штрафа. Оператор каршеринга понесет ответственность за это нарушение и, вероятно, потребует возмещения с вас этой суммы через суд.
Везете "негабаритное" грузов: штраф может достигнуть 400 000 рублей.
С 14 апреля 2023 года вступили в силу поправки в ст. 12.21.1 КоАП РФ, которые смягчили ответственность за перевозку тяжелых и габаритных грузов. Теперь, в большинстве случаев, штрафы налагаются только на собственника транспортного средства, а не на водителя. Ранее водителя и владельца ТС могли оштрафовать. В зависимости от того, насколько превышены допустимые пределы, собственнику ТС может быть наложен штраф от 100 до 400 тысяч рублей, сообщает "За рулем".
Готовьтесь к штрафу до 300 000 рублей. Размер штрафа за это нарушение устанавливают региональные власти. В Москве физическое лицо может быть оштрафовано на 5000 рублей, а юридическое – на 300 000 рублей. Если вы использовали автомобиль из каршеринга, подготовьтесь к уплате значительной суммы.
Грозит штраф до 250 000 рублей. Все виды пиротехники, включая бенгальские огни, считаются опасными грузами. За незначительные нарушения перевозки салютов водителю может быть наложен штраф от 1 тысячи до 1,5 тыс. рублей. В случае управления служебным транспортом без специального разрешения, обозначений и конструктивных особенностей штраф может достигнуть 150-250 тысяч рублей.
Работодатель, если не был проинформирован о планируемых перевозках, взыщет с вас этот штраф. За серьезные нарушения правил перевозки опасных грузов водителям грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф от 2000 до 2500 рублей. Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, штраф может достигнуть 500 тысяч рублей (ст. 12.21.2 КоАП РФ).
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