Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих нарушений ПДД.

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Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих нарушений ПДД.

Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Выброс мусора из автомобиля может повлечь за собой штраф вплоть до 70 000 рублей.

Гражданин, который решит избавиться от отходов вне специальных мест, может столкнуться с штрафом от 10 000 до 15 000 рублей (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ). В случае, если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо, размер штрафа составит 30-50 тысяч рублей. При повторном нарушении этого правила штраф возрастет до 20-30 тысяч рублей для граждан (ч. 3.2 ст. 8.2 КоАП РФ), а юридическое лицо будет обязано уплатить 60-100 тысяч рублей.

Если мусор выбрасывается с грузовика, прицепа, трактора или другой самоходной машины, физическому лицу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ), а юридическому – от 100 до 120 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа для граждан увеличится до 60-70 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 150-200 тысяч рублей (ч. 3.4 ст. 8.2 КоАП РФ).

Забыли о детском кресле?

Готовьтесь к штрафу вплоть до 100 000 рублей. Физическим лицам, нарушившим правила перевозки детей, грозит штраф в размере 3000 рублей, в то время как юридические лица подлежат штрафу в 100 тысяч рублей (ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ). Если вам удалось забыть установить детское кресло в арендованном или взятом в прокат автомобиле, вас не миновать штрафа. Оператор каршеринга понесет ответственность за это нарушение и, вероятно, потребует возмещения с вас этой суммы через суд.

Везете "негабаритное" грузов: штраф может достигнуть 400 000 рублей.

С 14 апреля 2023 года вступили в силу поправки в ст. 12.21.1 КоАП РФ, которые смягчили ответственность за перевозку тяжелых и габаритных грузов. Теперь, в большинстве случаев, штрафы налагаются только на собственника транспортного средства, а не на водителя. Ранее водителя и владельца ТС могли оштрафовать. В зависимости от того, насколько превышены допустимые пределы, собственнику ТС может быть наложен штраф от 100 до 400 тысяч рублей, сообщает "За рулем".

Припарковались на газоне?

Готовьтесь к штрафу до 300 000 рублей. Размер штрафа за это нарушение устанавливают региональные власти. В Москве физическое лицо может быть оштрафовано на 5000 рублей, а юридическое – на 300 000 рублей. Если вы использовали автомобиль из каршеринга, подготовьтесь к уплате значительной суммы.

Перевозите пиротехнику на корпоратив?

Грозит штраф до 250 000 рублей. Все виды пиротехники, включая бенгальские огни, считаются опасными грузами. За незначительные нарушения перевозки салютов водителю может быть наложен штраф от 1 тысячи до 1,5 тыс. рублей. В случае управления служебным транспортом без специального разрешения, обозначений и конструктивных особенностей штраф может достигнуть 150-250 тысяч рублей.

Работодатель, если не был проинформирован о планируемых перевозках, взыщет с вас этот штраф. За серьезные нарушения правил перевозки опасных грузов водителям грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф от 2000 до 2500 рублей. Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, штраф может достигнуть 500 тысяч рублей (ст. 12.21.2 КоАП РФ).