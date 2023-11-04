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Эксперт "За рулём" рассказал, как плохое топливо влияет на работу двигателя

1:20
Авто

Издание "За рулем" рассказало о том, как некачественное топливо может негативно повлиять на работу двигателя автомобиля.

Эксперт "За рулём" рассказал, как плохое топливо влияет на работу двигателя
Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В качестве иллюстрации был выбран случай с автомобилем Lada Vesta, выпущенным в 2015 году, с двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Этот автомобиль находится в эксплуатации с декабря 2015 года, и его пробег составляет 155 тысяч километров.

Во время одной из поездок Веста перестала увеличивать обороты двигателя выше 2500 в минуту. При попытке превысить эту отметку, автомобиль начал дергаться, и загорелся индикатор "Check Engine". Эта проблема возникала не сразу, но, тем не менее, она была очевидной.

Одной из возможных причин такого поведения автомобиля мог быть засоренный топливный фильтр. Однако, несмотря на это предположение, проблема исчезла после следующей заправки. По мнению автора статьи, причиной этой проблемы могло быть низкое качество топлива, которое было залито в бак автомобиля на заправке. Несмотря на то, что это АЗС была сетевой компании и рекомендовалась АВТОВАЗом, это не гарантировало качество топлива.

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Что будет, если вы заправите машину не тем топливом
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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