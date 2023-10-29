Эксперт Зиновьев объяснил, чем вреден бензин АИ-92 для вашего автомобиля

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Многие автолюбители в России часто спорят о том, какой вид бензина лучше использовать для своих автомобилей, особенно если производитель рекомендует АИ-95. Многие считают, что АИ-92 является альтернативой, учитывая текущие цены на топливо. Однако, стоит ли экономить на бензине, играя со свечами и другими компонентами автомобиля? Об этом рассказал эксперт из издания "За рулем" — Сергей Зиновьев.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист привел пример популярной модели — немецкого автомобиля Volkswagen Polo. Этот автомобиль, известный своей надежностью, оснащен различными видами двигателей. Независимо от типа двигателя, эксперт пришел к одному выводу: использование бензина АИ-92 вместо АИ-95 не приносит экономии, а, наоборот, может повлечь за собой необходимость проведения ремонтных работ. Например, использование АИ-92 может привести к поломке топливной аппаратуры, стуку поршней при перекладке, налету нагара, а также увеличению расхода масла.

Тем не менее, многие автолюбители переключаются на бензин АИ-92 зимой, даже если производитель рекомендует АИ-95. Большинство западных автомобилей спроектированы для использования АИ-92, и многие двигатели могут работать и на АИ-92. В таких случаях, моторы оборудованы октан-корректором, который позволяет им функционировать на бензине, который не соответствует оптимальным параметрам. Однако, если степень сжатия двигателя выше 10,5, то более высокий октановый бензин может быть предпочтительнее.

Интересно, что многие владельцы автомобилей с турбонаддувом опасаются использовать АИ-92, опасаясь повредить двигатель. Однако многие китайские автомобили с турбонаддувом на российском рынке спокойно функционируют как на АИ-92, так и на АИ-95. Большинство современных двигателей оборудованы октан-корректорами, позволяя им работать на различных видах топлива.

Когда наступает зима, многие владельцы автомобилей предпочитают переключиться на бензин АИ-92. Это связано с тем, что АИ-92 легче воспламеняется в холодных условиях, что может быть важным для пуска двигателя в холодное время года. Состав АИ-92 включает менее ценные нефтепродукты, но с высоким октановым числом, в то время как АИ-95 содержит более ценные соединения. Несмотря на это, октан-корректор в современных двигателях может компенсировать повышенную склонность АИ-92 к детонации после прогрева двигателя.

Таким образом, выбор между АИ-95 и АИ-92 зависит от конкретной модели автомобиля и его характеристик, но обычно производители рекомендуют использовать соответствующий вид бензина для обеспечения наилучшей производительности и надежности двигателя.

Бензин АИ-92 против АИ-95 РЕАЛЬНЫЙ ТЕСТ НА РАСХОД и РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ