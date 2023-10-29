Финансист Бадалов объяснил, почему потребительский кредит иногда предпочтительнее автокредита

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Финансовый эксперт Лазарь Бадалов рассказал агентству "Прайм" о том, почему в некоторых случаях потребительский кредит может быть более удобным и выгодным выбором по сравнению с автокредитом.

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Один из основных недостатков автокредита — это обязательное залоговое обременение автомобиля банком. Это означает, что до тех пор, пока заемщик не выплатит всю задолженность, он не может продать или отчуждать свой автомобиль.

Кроме того, при автокредите требуется страхование не только самого автомобиля, но и жизни заемщика. Иногда это также включает в себя необходимость приобретения GAP-страховки, которая обеспечивает сохранение стоимости автомобиля в случае его угона или повреждения. Отказ от дополнительных видов страховки может привести к увеличению процентной ставки по кредиту.

Некоторые кредиторы предлагают включить страховку в сумму кредита, что увеличит общую сумму задолженности и, как следствие, переплату. Общие расходы на страхование могут составлять 20-25 процентов от стоимости автомобиля, сказал Лазарь Бадалов.

С другой стороны, автодилеры могут предложить скидки на покупку автомобиля, но эти скидки зачастую лишь частично компенсируют расходы на дополнительные финансовые услуги. Именно поэтому многие люди предпочитают обычный потребительский кредит при приобретении автомобиля.

Процентная ставка по потребительскому кредиту может быть выше, чем по автокредиту, но в этом случае заемщик избавляется от необходимости приобретать дополнительные финансовые продукты. Кроме того, автомобиль можно застраховать в любой страховой компании, предлагающей выгодные условия, а не обязательно в той, которую предлагает кредитор.

Дополнительным преимуществом потребительского кредита является то, что автомобиль остается собственностью заемщика без залоговой обремененности со стороны банка. Это делает нецелевой потребительский кредит привлекательной альтернативой автокредитованию, особенно если речь идет о покупке недорогой подержанной машины, подытожил финансист.

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