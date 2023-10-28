Эксперты составили список из 7 самых красивых автомобилей в мире

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Эксперты из издания Autonews. ru составили рейтинг наиболее впечатляющих автомобилей в мире, опираясь на результаты престижных конкурсов, таких как итальянский Villa d'Este и американский World Car of The Year.

Фото: Wikipedia by Luc106 is licensed under Общественное достояние

Первое место занял великолепный Isotta Fraschini Tipo 8A, выпускавшийся с 1924 по 1931 год. Этот автомобиль пользовался популярностью среди мировых лидеров, звезд Голливуда и высокопоставленных чиновников НКВД.

Силовой агрегат включал в себя рядный восьмицилиндровый двигатель мощностью от 115 до 160 лошадиных сил. Второе место в списке занимает переднеприводное купе "Альфа Ромео Brera Concept" 2002 года, снабженное 400-сильным мотором.

Тройку лидеров замыкает "Ауди ТТ" второго поколения, выпущенное в 2007 году, с двигателем, развивающим мощность от 160 до 360 лошадиных сил. В списке наиболее прекрасных автомобилей также представлен легендарный "Шевроле Камаро" пятого поколения, выпущенный в 2010 году, который считается эталоном неоклассики и стал популярным благодаря своему участию в голливудской франшизе "Трансформеры".

На пятой строчке находится "Рендж Ровер Эвок L538" 2012 года, а его прототип Land Rover LRX впервые был представлен на автосалоне в Детройте и вызвал настоящий ажиотаж. В списке также присутствует мощный Pagani Huayra Codalunga 2022 года с двигателем, мощностью 840 лошадиных сил, а седьмую позицию занимает Ferrari 250 GT Spyder California SWB, выпускавшийся с 1957 по 1963 год.

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