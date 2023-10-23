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Эксперты составили ТОП-5 лучших четырехцилиндровых двигателей в мире

3:13
Авто

Среди современных двигателей наибольшей популярностью пользуются четырехцилиндровые модификации. Они привлекают внимание благодаря сочетанию достаточной мощности и компактных размеров, что позволяет устанавливать их даже в небольшие спортивные седаны и хэтчбеки.

Эксперты составили ТОП-5 лучших четырехцилиндровых двигателей в мире
Фото: Wikipedia

Эксперты портала HotCars составили рейтинг лучших четырехцилиндровых двигателей, которые по-прежнему производятся и используются на современных автомобилях.

  • Первое место в этом рейтинге занял двигатель 2,0-литровый Mercedes-AMG M139 с турбонаддувом. Его выходная мощность варьируется от 382 до 469 лошадиных сил. Этот двигатель ныне признан экспертами HotCars лидером среди четырехцилиндровых моторов. Он устанавливается на такие модели, как Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG CLA45S и Mercedes-AMG SL43. Самая мощная версия этого двигателя, развивающая 469 лошадиных сил, является самой мощной серийной 2,0-литровой четырехцилиндровой турбо-модификацией, когда-либо созданной.
  • На втором месте расположились новые четырехцилиндровые двигатели Volvo 2.0L VEP4. Эти моторы используются в моделях Volvo S60, V60, XC60 и Polestar 1 и оснащены двойным турбонаддувом, развивая от 400 до 455 лошадиных сил.
  • Третье место в рейтинге занял 2,3-литровый Ford EcoBoost с турбонаддувом, мощность которого варьируется от 270 до 405 лошадиных сил. Этот двигатель изготовлен из алюминия и подходит как для поперечной, так и для продольной установки. Он совместим как с механической, так и с автоматической трансмиссией и используется в автомобилях Ford Explorer, Bronco, Ranger и даже Mustang.
  • Четвертое место занимает 2,0-литровый Honda K20C1 с мощностью от 306 до 320 лошадиных сил. Этот турбомотор представляет собой усовершенствованную версию двигателя Honda K20C с увеличенной мощностью и крутящим моментом. Его можно встретить под капотом моделей, таких как Honda Civic Type R FL5 и Acura Integra Type S DE5.
  • Завершает пятерку лучших четырехцилиндровых моторов 2,0-литровый Volkswagen EA888, выпускаемый с 2008 года. Его мощность варьируется от 197 до 320 лошадиных сил, и в настоящее время он устанавливается на различные автомобили Volkswagen Group, включая Golf GTI и Golf R, а также Audi TTS, Volkswagen Passat и Audi S3.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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