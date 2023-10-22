Житель Новосибирска выставил на продажу коллекционный автомобиль BMW 326, выпущенный ещё до начала Великой Отечественной войны, в 1938 году. Этому уникальному авто уже 85 лет.
На машине установлен новый двигатель, механическая коробка передач и задний мост, взятые с модели "ГАЗ-21", с четырьмя передачами. Информация о продаже опубликована на бесплатном сайте объявлений, сообщает издание "АиФ-Новосибирск".
BMW имеет современные документы, включая ПТС и страховку. Ранее автомобиль был в коллекции московского коллекционера, который оценил его стоимость в 1,45 миллиона рублей. Пробег автомобиля составляет всего 35 тысяч километров.
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