Россиянам назвали способы подготовки машины к зиме

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Чтобы подготовить свой автомобиль к зимнему сезону и снизить риск поломок и несчастных случаев, выполните следующие действия:

Фото: openverse.org

Замените летние шины на зимние : Шипованные зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с обледенелой дорогой и помогают повысить устойчивость вашего автомобиля в зимних условиях.

: Шипованные зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с обледенелой дорогой и помогают повысить устойчивость вашего автомобиля в зимних условиях. Проверьте жидкости и фильтры : Проверьте все жидкости и фильтры в вашем автомобиле. Низкие температуры могут привести к загустению масла, что повлияет на смазку. Замена масла до наступления холодов может продлить срок службы двигателя.

: Проверьте все жидкости и фильтры в вашем автомобиле. Низкие температуры могут привести к загустению масла, что повлияет на смазку. Замена масла до наступления холодов может продлить срок службы двигателя. Техническое обслуживание аккумулятора : Проверьте плотность и уровень электролита в вашем автомобильном аккумуляторе. Исправный аккумулятор имеет решающее значение для запуска вашего автомобиля в холодную погоду.

: Проверьте плотность и уровень электролита в вашем автомобильном аккумуляторе. Исправный аккумулятор имеет решающее значение для запуска вашего автомобиля в холодную погоду. Щетки стеклоочистителя : Подумайте о замене ваших щеток стеклоочистителя на щетки, предназначенные специально для зимы. Некоторые варианты щеток стеклоочистителя поставляются с рамками, которые помогают защитить их от налипания снега и льда.

: Подумайте о замене ваших щеток стеклоочистителя на щетки, предназначенные специально для зимы. Некоторые варианты щеток стеклоочистителя поставляются с рамками, которые помогают защитить их от налипания снега и льда. Устраните царапины и сколы: Устраните любые царапины и сколы на кузове вашего автомобиля, подкрасив или заделав их. Это помогает предотвратить коррозию, вызванную влагой и дорожной солью.

Подготовьтесь к зимнему вождению, собрав зимний комплект, в который входят щетка для чистки стекол, скребок для льда и влажные салфетки для стекол вашего автомобиля. Эти предметы могут оказаться бесценными в снежных и обледенелых условиях.

Предприняв эти шаги, вы сможете обеспечить готовность вашего автомобиля к зиме и снизить риск возникновения проблем на дороге, связанных с холодной погодой.

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