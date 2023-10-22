Россиянам назвали способы подготовки машины к зиме

Чтобы подготовить свой автомобиль к зимнему сезону и снизить риск поломок и несчастных случаев, выполните следующие действия:
Подготовьтесь к зимнему вождению, собрав зимний комплект, в который входят щетка для чистки стекол, скребок для льда и влажные салфетки для стекол вашего автомобиля. Эти предметы могут оказаться бесценными в снежных и обледенелых условиях.
Предприняв эти шаги, вы сможете обеспечить готовность вашего автомобиля к зиме и снизить риск возникновения проблем на дороге, связанных с холодной погодой.
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