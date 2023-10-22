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Россиянам назвали способы подготовки машины к зиме

1:49
Авто

Чтобы подготовить свой автомобиль к зимнему сезону и снизить риск поломок и несчастных случаев, выполните следующие действия:

Россиянам назвали способы подготовки машины к зиме
Фото: openverse.org
  • Замените летние шины на зимние: Шипованные зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с обледенелой дорогой и помогают повысить устойчивость вашего автомобиля в зимних условиях.
  • Проверьте жидкости и фильтры: Проверьте все жидкости и фильтры в вашем автомобиле. Низкие температуры могут привести к загустению масла, что повлияет на смазку. Замена масла до наступления холодов может продлить срок службы двигателя.
  • Техническое обслуживание аккумулятора: Проверьте плотность и уровень электролита в вашем автомобильном аккумуляторе. Исправный аккумулятор имеет решающее значение для запуска вашего автомобиля в холодную погоду.
  • Щетки стеклоочистителя: Подумайте о замене ваших щеток стеклоочистителя на щетки, предназначенные специально для зимы. Некоторые варианты щеток стеклоочистителя поставляются с рамками, которые помогают защитить их от налипания снега и льда.
  • Устраните царапины и сколы: Устраните любые царапины и сколы на кузове вашего автомобиля, подкрасив или заделав их. Это помогает предотвратить коррозию, вызванную влагой и дорожной солью.

Подготовьтесь к зимнему вождению, собрав зимний комплект, в который входят щетка для чистки стекол, скребок для льда и влажные салфетки для стекол вашего автомобиля. Эти предметы могут оказаться бесценными в снежных и обледенелых условиях.

Предприняв эти шаги, вы сможете обеспечить готовность вашего автомобиля к зиме и снизить риск возникновения проблем на дороге, связанных с холодной погодой.

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9 советов, Как Подготовить Автомобиль к Зиме
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
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